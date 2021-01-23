Euro Cup Women Basketbol: Bellona Kayseri Basketbol: 106 - BC Prometey:82

FIBA EuroCup Women A Grubu maçında Bellona Kayseri Basketbol ile BC Prometey karşılaştı. Bellona Kayseri Basketbol takımı Macaristan’da oynanan bu maçı 10682 kazandı.
Salon: Üniverstiyt Hall Of Györ
Hakemler: Vavrova Veronika, Urbanovic Andzej, Rath Silvia
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç xx, Gülse Uğur x, Mikiah Harrigan xx (15), Tyasha Harris xxxx (35), Melis Gülcan xx (5), Maja Miljkoic xx (13), Kalan Brown xxx (24), Ayşegül Günay Aladağ xx (10), Esra Ural Topuz x (4), Zeynep Öykü Kalbisağde
BC Prometey: Olga Dubrovina x (9), Oksana Mollova x (8), Uliana Datsko x (3), Veronika Liubinets xx (12), Daryna Dubrovska x, Tyrone Mosby xx (18), Keshunan James x (12), Vita Horobetleri x (11), Yuliia Musiienko xx (9),
Periyotlar: 1. Periyot: 2517 (Bellona Kayseri lehine), 2.Periyot: 2723 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 2519 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot:2923 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 5240 (Bellona Kayseri lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.