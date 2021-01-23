Bellona Kayseri gruptan çıktı Son 16 takım arasına adını yazdırdı

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Bellona Kayseri Basketbol, FIBA EuroCup Women A Grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan çıkmayı başardı.

FIBA EuroCup Women A Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol adını bir üst tura yazdırdı. Macaristan’da oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılılar, 5 puan toplayarak grubu 2.sırada tamamladı. SarıKırmızılılar grup ilk maçında Uni Györ’ü 8671 mağlup ederken ikinci maçında KSC Szekszard takımına 8871 mağlup olmuştu. Üçüncü maçında BC Prometey takımını 10682 mağlup eden sarı kırmızılılar üst tura çıkmayı başardı.

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