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Kayseri'den 3 sporcu lig yarışmalarına katılacak

İHA

Alp Disiplini kayak yarışmalarına Kayseri'den 3 sporcu katılma hakkı elde etti.

Kayseri'den 3 sporcu lig yarışmalarına katılacak

Alp Disiplini kayak yarışmalarına Kayseri’den 3 sporcu katılma hakkı elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2122 Ocak tarihlerinde Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde yapılan Alp Disiplini B Grubu eleme yarışmaları sonucunda Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından; U12 Kızlar Rana Yaylacıoğlu, U12 Erkekler Muhammed Emin Topaloğlu ve U12 Erkekler Ömer Faruk Karadoğan üçüncü olarak lig yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Spor A.Ş.’den yapılan açıklamada “Spor A.Ş ailesi olarak sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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