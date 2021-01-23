67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, yalnız yaşayan İ.R.'den (67) haber alamayan yakınları durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri eve girince İ.R.'yi hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede İ.R.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. İ.R.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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