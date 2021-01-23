Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) HES Kablo Kayserispor, ligin 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular şut ve taktik çalışıp, çift kale maç yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-23 16:21:14



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