Felç geçiren hasta hava ambulansı ile şehir merkezine getirildi

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Kayseri’de felç geçiren adam, hava ambulansı ile şehir merkezine getirildi.

Pınarbaşı ilçesinde felç geçiren 66 yaşındaki Kerim Yıldırmış, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede durumu ağırlaşan adam, hava ambulansı ile Kayseri şehir merkezine getirildi.

Şehir merkezine getirilen hasta, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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