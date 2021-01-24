Kayseri'de öfkeli dayı dehşeti...Yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet olan yeğenini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı bağlı Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Gökhan Y. ile aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen yeğeni Ataberk T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gökhan Y. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile yeğeni Ataberk T.’yi karın boşluğundan vurarak ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından sivil araçla hastaneye kaldırılan Ataberk T. tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan Gökhan Y.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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