Başkan Özdoğan vatandaşlara maske konusunda uyarılarda bulundu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hafta sonunda ilçe halkını ziyaret ederek maske mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Özdoğan ilçe halkıyla birebir iletişim kurarak talep ve isteklerini dinledi.

Hacılar ilçesi bağlar bölgesinde yaşayan vatandaşları ziyaret eden Başkan Özdoğan, vatandaşların hem hatırlarını sordu hem de küçük çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunan Başkan Özdoğan vatandaşlara ayrıca maske dağıttı.

Rutin olarak ilçe halkıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Özdoğan, özellikle ilçe halkının maske konusunda hassasiyet gösterdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Bugün ilçemizde ve Erciyes’imizde bir takım incelemelerde bulunduk. Hem bağlar bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız hem de ilçe merkezindeki vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu gördük. Bu vesile ile İlçe halkımızla birebir iletişim sağladık. Erciyes Kayak Merkezinde vatandaşlarımızın ve sporcularımızın gönüllerince kayak yaptıklarını gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Gerek ilçe merkezimizde gerekse bağlar bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin görüş ve önerilerini aldık” diyen Özdoğan, “Kurallara uydukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah sıkıntılı günleri hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurularına uyarak aşacağız” dedi.

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