Grup Avenir pandemi sürecinde de hız kesmeden üretime devam etti Grup Avenir Mimarı ve Satın Alma Direktörü Hatice Erşekerci Ceyhan: “Projelerimiz kısa süre içerisinde yüzde 80 seviyelerinde tamamlandı” “2021 yılında yeni bölgelerde çok daha iyi projeler üreteceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Grup Avenir pandemi sürecinde de hız kesmeden üretime devam etti Grup Avenir Mimarı ve Satın Alma Direktörü Hatice Erşekerci Ceyhan: “Projelerimiz kısa süre içerisinde yüzde 80 seviyelerinde tamamlandı” “2021 yılında yeni bölgelerde çok daha iyi projeler üreteceğiz”

İHA

Grup Avenir pandemi sürecinde de hız kesmeden üretime devam etti Grup Avenir Mimarı ve Satın Alma Direktörü Hatice Erşekerci Ceyhan: “Projelerimiz kısa süre içerisinde yüzde 80 seviyelerinde tamamlandı” “2021 yılında yeni bölgelerde çok daha iyi projeler üreteceğiz”

Grup Avenir Proje Mimarı ve Satın Alma Direktörü Hatice Erşekerci Ceyhan, 2020 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde pandemi sürecinde hız kesmeden projelerini üretmeye devam ettiklerini söyleyerek, “2021 yılında yeni bölgelerde çok daha iyi projeler üreteceğiz” dedi.
2020 yılında, bir önceki yılda başlamış olan projeleri hız kesmeden tamamladıklarını ve pandemi sürecini ters bir ivmeyle olumlu yönde değerlendirdiklerini ifade eden Hatice Erşekerci Ceyhan, “2020’de birçok alanda küresel anlamda zor bir yıl geçirdik. Sektörsel olarak ta belirsizliklerin çok olduğu bir yıldı. Firmasal olarak hızla ve şevk ile tamamlamış olduğumuz 2019 yılı sonrası elbette şevkimizin kırılmasına, hızımızın kesilmesine izin veremezdik. Sonuçta yapsat olarak taahhüt ettiğimiz inşaat sektörünün en halka dönük olarak çalışan kısmını temsil ediyoruz. Bu alanda işler hızlı yürür. Sektörde bu işi yapan insanlar iseniz durmak, yavaşlamak, kaliteden ödün vermek çok da yapmamanız gereken hamlelerdir. Bu konuda 2020 yılı başlarında küresel olarak etkilendiğimiz Covid19 ve pandemi adı altında hayatın yeni gerçekleri ile tanıştık.2020 yılı ilk çeyreğinde Talas Mevlana bölgesinde daha önceki yıldan imalata devam edip gelen Talas 325 projesi vardı. 5 bloktan oluşan proje Kayseri’de ki ilk göz ağrımızdır. İmalat olarak yüzde 80 seviyelerindeydik. Hiç hız kesmeden bir önceki yıldan gelen disiplin anlayışı ile peyderpey teslim ettik. Düşünün ki pandemi dönemi başlamış, artık sokağa çıkma yasaklarının ortasında kendimize belirlemiş olduğumuz iş programına göre tabi ki taşeronlarımız ve çözüm ortaklarımızın da destekleri ile teslimlerimizi eksiksiz bir şekilde tamamladık. Bu yüzden çok gururluyuz. Süreci kendi adımıza ters bir ivmeye dönüştürmeyi başardık. Bunu yapmak hiç de kolay olmadı. Neredeyse tüm hayat imalat anlamında durmuşken biz bu duruma inat tüm gücümüzü ve eforumuzu çalışmaya ve üretmeye harcadık. Yine Talas Mevlana bölgesinde başlamış olduğumuz temel beton dökümü seviyesinde olan projelerimizden Talas 58 ve Talas 180 bugün dış cepheleri tamamlanmış nerdeyse yüzde 80 seviyelerinin de üzerine çıkmış durumdadır. Aradan geçen 810 aylık süreçte bunları yapabilmek hem de kaliteden hiç taviz vermeden yapabilmek herkesin başarabileceği bir durum değildi” dedi.
“Tecrübelerimizi Kayseri’ye aktarmak istiyoruz”
Grup Avenir olarak geçmiş tecrübelerini Kayseri’de yapılacak olan projelere aktarmak istediklerini söyleyen Hatice Erşekerci Ceyhan, “ ‘Hep daha iyisini yapabiliriz’ ilkesine dayandırdığımız bir çalışma mantığımız var. Her proje bir öncekinden daha doğru, eksiksiz olsun diye uğraşıyoruz. Evet Türkiye ye yeni gelmiş, Kayseri de imalatlara yeni başlamış olabiliriz fakat öncesinden gelen çok ciddi bir Fransa iş tecrübemiz var. Bu tecrübeleri projelerimiz de aktaralım istiyoruz. Çalışıyoruz, araştırıyoruz. Kendi içimizde çok detaylı ARGE çalışıyoruz. Kendimize her proje dönemi öncesi bir konsept belirliyoruz. Konsept dediğimiz şey sadece son kullanıcıya hitap eden, daire içi gözle görülür olan işte duvar, seramik tonları ya da ahşap imalatı renkleri değildir. Bunlardan çok imalatta kullanılacak olan yeni nesil malzemeler, yeni imalat yapım teknikleri ya da teknolojileridir. Hepsi ana konseptin birer önemli parçasıdır” ifadelerini kullandı.
“2021 yılında konseptin en önemli parçası ses yalıtımı konusu”
Pandemi sürecinde insanların evde daha çok vakit geçirdiklerini ve bu sene konseptin en önemli parçasının ses yalıtımı olduğunu söyleyen Hatice Erşekerci Ceyhan, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bana göre bu yılki konseptin en önemli parçası daire içi ses yalıtımı konusudur. Hepimiz hayatımızın büyük bölümünü evlerimizde yaşıyoruz. Özellikle pandemi dönemi etkisi ile bu süreler daha da uzadılar. Tabi evde yaşam konforu anlamında ses yalıtımı konusu çok önemli bir konudur. Ses yalıtımı bize göre çok üzerinde durulmalı, kafa yorması gereken bir konudur. Bugün imalatı devam eden bloklarımızda, örneğin Talas Leyan, Manzara projelerinde katlar arası döşemelerde ses yalıtım malzemelerinin kullanılmasından tutunda, bina ortak atık pis su giderlerinin etrafına özel ses yalıtım malzemelerinin sarılarak kapatılmasına kadar devam eden 78 çeşit ses yalıtımım malzemesi ve ses yalıtımı sağlayacak imalat tekniği kullanıyor ve yalıtımda daha başarılı hale gelmeye çalışıyoruz.”
“2021 yılında daha iyi projeler üreteceğiz”
Hatice Erşekerci Ceyhan, 2021 yılında yeni bölgelerde daha iyi projeler üreteceklerini söyleyerek, “2021 yılı bizim için yine çalışmayı ve daha iyisini yapmak için uğraşmayı ifade ediyor. Artık sadece Talas Mevlana Mahallesi içerisinde proje üretmiyoruz. Bugün Kayseri içerisinde yeni bölgelerde ve yeni proje tipleri üretiyoruz. Kapalı otoparklardan tutunda değişen beton sınıflarına kadar değişimgelişim içinde olduğumuz projelerimiz, çalışmalarımız var. Yeni çok katlılarımız, daha önce Kayseri’de hiç üretimini yapmadığımız müstakil projelerimiz var. Elbette bunlar içinde yeni çalışmalarımız araştırmalarımız ve konseptlerimiz var. Artık Kayseri dışında da proje planları yapıyoruz. Sorumluklarımızın bilincindeyiz. Sürekli büyümeye devam eden teknik altyapımızda ve kadromuzla hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Devam eden süreçte çok daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü işimizi çok severek yapıyoruz. Devam etmekte olan projelerimizi ve detayları görmek için, herkesi satış ofislerimize bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi'de metruk bina yıkımları devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de metruk bina yıkımları devam ediyor
Talas'ın Müdürleri Kırsalı Araştırıyor
YEREL HABERLER Talas'ın Müdürleri Kırsalı Araştırıyor
“Soğuk havalarda yaban hayatı yaşayan hayvanlar da aç kalıyor” Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Doğaya yiyecek bırakılırsa şehre inmeler önlenebilir”
YEREL HABERLER “Soğuk havalarda yaban hayatı yaşayan hayvanlar da aç ...
Kapadokya'nın doğu kapısı Kiliselik Mevki turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Kapadokya'nın doğu kapısı Kiliselik Mevki turizme ...
Başkan Özdoğan vatandaşlara maske konusunda uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan vatandaşlara maske konusunda ...
Başkan Özdoğan: “Hadak gurur kaynağımız”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “Hadak gurur kaynağımız”
Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı
Kayseri'de öfkeli dayı dehşeti...Yeğenini pompalı tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Kayseri'de öfkeli dayı dehşeti...Yeğenini pompalı ...
Kayseri'de polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi, yaya olarak kaçtı
YEREL HABERLER Kayseri'de polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi, ...
Kız arkadaşına mesaj atan şahıs için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Kız arkadaşına mesaj atan şahıs için ekipler seferber ...
Felç geçiren hasta hava ambulansı ile şehir merkezine getirildi
YEREL HABERLER Felç geçiren hasta hava ambulansı ile şehir merkezine ...
Kayserispor, Karlo Muhar'ı transfer etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Karlo Muhar'ı transfer etti
Bellona Kayseri'nin son 16'daki rakibi Birevim Elazığ
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'nin son 16'daki rakibi Birevim Elazığ
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor 
YEREL HABERLER Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ...
Bozdağ hem öğrencileri ziyaret etti hem de karnelerini verdi
YEREL HABERLER Bozdağ hem öğrencileri ziyaret etti hem de ...
Kayakseverler sömestrde Erciyes'i tercih etti Sömestr tatilinin ilk gününde pistler doldu
YEREL HABERLER Kayakseverler sömestrde Erciyes'i tercih etti Sömestr ...
67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER 67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
Kılınç’tan 'Yüksek faiz' çağrısı: "Ülkemizin ekonomisini yönetenlerden beklentimiz faizin düşürülmesidir"
YEREL HABERLER Kılınç’tan 'Yüksek faiz' çağrısı: "Ülkemizin ...
Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne modern sosyal tesis yapılıyor
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsüne modern ...
Büyükşehir'den soğuk kısıtlama gününde sıcak davranış
YEREL HABERLER Büyükşehir'den soğuk kısıtlama gününde sıcak davranış
Direksiyon sınavına girecek kişilerin kısıtlamadan muaf tutulması sürücü kurslarını sevindirdi
YEREL HABERLER Direksiyon sınavına girecek kişilerin kısıtlamadan ...
Üretim, ihracat, döviz ve işgücünün adresi: "Kayseri Serbest Bölgesi"
YEREL HABERLER Üretim, ihracat, döviz ve işgücünün adresi: "Kayseri ...
Pandemi sürecinde ev temizliği ürünlerine talep arttı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde ev temizliği ürünlerine talep arttı
Kayseri'den 3 sporcu lig yarışmalarına katılacak
YEREL HABERLER Kayseri'den 3 sporcu lig yarışmalarına katılacak