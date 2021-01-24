Melikgazi'nin kültür sanat animasyonları çok sevildi

Pandemi sürecinde hazırladığı animasyonlar ile kültürsanat hizmetlerine katkı sunmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, bu hafta Nasrettin Hoca ve dillere destan olan Leyla ile Mecnun'un hikâyesini sosyal medya takipçilerine sundu.

Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını ve vatandaşlardan güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarihimizdeki, kahramanlarımızın, padişahlarımızı ve hikâyelere destanlara konu olan şahsiyetleri vatandaşlarımızın beğenisine sunmaya devam ediyoruz. Bizde bu kapsamda Kültür Bakanlığı ile güzel bir işe imza attık. 25’e yakın bu tarz çalışma benzer çalışma hazırladık. Bu hafta Nasrettin Hoca ve dillere destan olan Leyla ile Mecnun'un hikâyesini yayınladık. Türk milleti zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Sosyal medya ve youtube hesaplarımızdan yayınladığımız animasyonları halkımız da çok sevdi. Her hafta bir yenisinin yayınlanması için mesajlar alıyoruz. Gençlerimizin ecdadını unutmaması ya da geçmişi hakkında bilgi edinmesi adına bu güzel kültür sanat çalışmamız devam edecek” dedi.

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