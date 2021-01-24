Kayseri'de çarığa benzeyen peribacası ilgi çekiyor



Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde çarığa benzeyen peribacası, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri´ye 80 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan peribacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şimdiye kadar gizli kalmış olan peribacalarının tanıtımı için proje hazırlanması bekleniyor. Yöre halkı da peribacalarının bölge turizmine kazandırılmasını talep ediyor. Bölgede bulunan ve çarığa benzeyen peribacası da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Soğanlı Mahallesi muhtarı Ali Cebeci, "Burada çok sayıda peribacamız var. Bunlardan en ilginci arkamda bulunan halk arasında 'çarıklı kaya' dediğimiz çarığa benzeyen peribacamız. Burası anayola yakın olduğu için yoldan geçen insanların dikkatini çekiyor" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2021-01-24 13:19:30



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