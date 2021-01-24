Kayseri’de konaklama belgesi olmayan kayakçılara denetim yapıldı

Altın ve parası var diye öldürmüşler!

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Türkiye’de kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes’e kaymaya giden kafilelere, jandarma ekipleri tarafından konaklama belgesi denetimi yapıldı.

Kış turizminde önemli yere sahip olan Erciyes’te, şehir dışından kayak yapmaya gelen kafilelere jandarma ekipleri tarafından konaklama belgesi denetimi yapıldı. Denetimlerde Kayseri’de konaklayan ve konakladıklarına dair belgeleri olan kafilelere kayak yapmaları için izin verildi.

Diğer yandan izni olmayan araçlar da çevirme noktasından alınmadan, şehir merkezine yönlendirildi.

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