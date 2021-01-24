Kayseri’de silahla vurulan şahıs 3 hafta sonra hayatını kaybetti

Kayseri’de 3 hafta önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, taburcu edildikten sonra evinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Ocak Cumartesi günü Tomarza İlçesine bağlı Şıhbarak Mahallesinde meydana geldi. A.Ç. ile B.K arasında çıkan sözlü tartışma büyümesi üzerine A.Ç. yanında bulunan silahla B.K.’ye ateş ederek ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

B.K.’nin omurilik kemiğine isabet eden kurşun ise hayati tehlikesi olduğu için çıkarılmadı. Tedavisi yaklaşık 3 hafta devam eden B.K., kısa bir süre önce taburcu edilerek evine gönderildi. Dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan B.K. evinde hayatını kaybetti.

B.K.’nin cenazesi bu gün TomarzaŞıhbarak Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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