Kayserispor´da Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe´nin konuğu olacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde 1.5 saate yakın süren antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşılaşması bugün saat 17.30'da havayolu ile İstanbul'a gidecek.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-24 15:32:30



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