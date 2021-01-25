Yeşilhisar’da uyuşturucu hap operasyonu

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Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi yeşil reçeteyle tabi uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Mahallesinde yaptığı operasyonda bir araç içinde bulunan S.M., R.S. ve O.Ö. yakalandı. Yakalanan şahısların üst ve araç aramalarında 145 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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