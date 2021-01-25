Başkanlardan Milli Eğitim Müdürü’ne Ziyaret

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeniden atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette eğitime belediyeler olarak sağlanan katkılar değerlendirilirken başkanlar, Bilal Yılmaz Çandıroğlu’na başarılar diledi.

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