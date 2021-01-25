Kayak kulübü sporcularından Mehmet Cabbar’a ziyaret

Develi Belediyesi Kayak Kulübü sporcuları Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Kayak kulübüne verdiği desteklerden dolayı Başkan Cabbar'a teşekkürlerini ileten sporcular daha sonra taleplerini sıraladı. Sporcuların taleplerini dikkatle dinleyip istişarelerde bulunan Başkan Cabbar; “Katıldıkları turnuvalarda Develimizi en güzel şekilde temsil ederek güzel başarılar elde eden kayak sporcularımıza desteklerimiz devam edecek. Onların daha güzel başarılar elde etmeleri için bizler de gerekli imkanları sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Sporcularımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

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