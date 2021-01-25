Epçe Mahallesi muhtarından Başkan Mehmet Cabbar’a teşekkür ziyareti

Epçe Mahallesi Muhtarı Yusuf Tekin 20192020 yıllarında Epçe Mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Mehmet Cabbar’ın annesi Zeynep Hanımla olan fotoğrafının olduğu plaketi hediye eden mahalle muhtarı Yusuf Tekin’e nezaketinden dolayı teşekkürlerini ileten Cabbar Başkan, “Gerek merkez gerekse kırsal mahallelerimizin ihtiyacı olan hizmetleri mahalle sakinlerimize en hızlı şekilde ulaştırmak adına var gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Epçe Mahallemizin ihtiyacı olan hizmetleri hemşerilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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