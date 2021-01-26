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Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı

DHA

Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı


Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ile yakalanan sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, gözaltına alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerde bulundu. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde uygulama yapan polis, F.Y. yönetimindeki 38 AED 917 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi´nde durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası uygulanan sürücü, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2021-01-26 01:21:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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