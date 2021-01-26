Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı DEAŞ operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Suriye'de silahlı terör örgütü DEAŞ'ta silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu A.A., A.D. ve A.E.'nin yakalanması için operasyon yapıldı.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde yapılan operasyonda A.A., A.D. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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