Kayseri'de yağan kar ve yağmur çiftçiyi rahatlattı Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: "Güz ekimi yapılan kıraç arazilerde ve sulanamayan yerlerde çok büyük sıkıntı yaşadık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de yağan kar ve yağmur çiftçiyi rahatlattı Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: "Güz ekimi yapılan kıraç arazilerde ve sulanamayan yerlerde çok büyük sıkıntı yaşadık"

İHA

Kayseri'de yağan kar ve yağmur çiftçiyi rahatlattı Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: "Güz ekimi yapılan kıraç arazilerde ve sulanamayan yerlerde çok büyük sıkıntı yaşadık"

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri'de yağan kar ve yağmurla beraber bir nebze de olsa rahatladıklarını söyleyerek, "Bu demek değil ki, çiftçinin yüzü güldü, ekimleri iyi olur, verim iyi olur ama şu anda biraz daha rahatladık" dedi.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri'de son 30 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını söyleyerek, "Bu kuraklık çiftçilerimizi etkiledi. Özellikle güz ekimi yapan kıraç arazilerde ve sulanamayan yerlerde çok büyük sıkıntı yaşadık. Bu son yağan kardan ve yağmurdan bir nebze nefes aldık. Bu demek değil ki, çiftçinin yüzü güldü, ekimleri iyi olur, verim iyi olur ama şu anda biraz daha rahatladık. Tabi ki bunun yanında her zaman söylediğimiz gibi suyun kıymetini bilelim, çılgın sulamadan vazgeçelim. Barajlarımız şu anda geçen yıla göre biraz daha düşük. Özellikle Yamula Barajı geçen yıl yüzde 25 oranında iken, bu yıl yüzde 19’a düştü. Sarımsaklı Barajı yukarıdan beslendiği için yüzde 35’ler civarında ama düğer barajlar daha düşük seviyede. Bu kar, yağmur tüm Türkiye’de olduğu gibi bizim buraya da yağdı ancak yeterli değil. Çiftçilerimiz daha güzel bir kar yağmasını bekliyor, daha güzel yağmur yamasını bekliyor. Ekinlerimizi ektik, ekinlerimiz çimlenmedi. Çimlenenler ise kurudu. Bu durumun zaiyatı baharın çıktığı zaman beli olur. Belki yüzde 2030 civarında bir zaiyat vermiş olabilir" ifadelerini kullandı.
Kuraklık sigortasının gündeme geldiğini belirten Güneş, "İlçe bazında bu sigortayı yapıyorlardı. Biz milletvekillerimize ve TARSİM genel müdürüne defalarca söyledik. Kuraklık sigortası köy bazına indi. Bu sene mutlaka çiftçilerimizden beklentimiz, önerilerimiz şunlar; ÇKS işlemlerini yaptıran, güncellemesini yaptıran çiftçilerimiz, kuraklık sigortasını ve TARSİM sigortasını yaptırsınlar. Bir kuraklık olduğu zaman, bir hasar yaşandığı zaman ve bir dolu düştüğü zaman sigortanız olmadığında devlet hiçbir işlem yapmıyorlar. İndirimli kredilerden faydalanamıyorlar. Zaten çiftçilerimiz 2020 yılını geçirdi. Gelirlerimiz iyiydi ve ürünlerimiz para etti. 2021 yılı biraz sıkıntılı başladı. Bunun içinde, sulamamıza dikkat edelim. Çılgın sulamadan vazgeçelim. Devletimizden, milletimizden, vekillerimizden ve bakanlarımızdan bir beklentimiz var. İlimize kapalı sulama projelerine daha çok ödenek ayrılması talebimiz. Toplulaştırma projelerine daha çok önem verilmesi ve ödenek ayrılması talebimiz. Bunlar yapılır ise insanların gelir düzeyi yükselir. İnşallah 2021 yılı bereketli bir yıl olur. Çok şükür kar ve yağmur yağdı. Bir nebze nefes aldık. 2021 yılının bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Aşı konusunda hiçbir sıkıntımız yok" "Kayseri, bu belayı çok etkilenmeden atlattı diyebiliriz"
YEREL HABERLER AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Aşı ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Yaşlılara aşılanma çağrısı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Adresleri doğru bildirelim" "Aşı oranlarını yükseltmemiz gerekiyor"
YEREL HABERLER Yaşlılara aşılanma çağrısı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. ...
Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı
YEREL HABERLER Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı
Epçe Mahallesi muhtarından Başkan Mehmet Cabbar’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Epçe Mahallesi muhtarından Başkan Mehmet Cabbar’a ...
Dostluk antrenmanı
YEREL HABERLER Dostluk antrenmanı
Tomarzalı Şehit Polis Naci Akarsu'nun adı sokağa verildi
YEREL HABERLER Tomarzalı Şehit Polis Naci Akarsu'nun adı sokağa ...
Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ziyareti
İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu
YEREL HABERLER İtfaiye yardımıyla girilen evde ölü bulundu
Dörtayak Türbesi aslına uygun restore edildi
YEREL HABERLER Dörtayak Türbesi aslına uygun restore edildi
Başkan Yalçın'dan vergi yapılandırmasında son hafta hatırlatması
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan vergi yapılandırmasında son hafta ...
Melikgazi'de 'Dijital İmar Devri' başlıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de 'Dijital İmar Devri' başlıyor
Ambulans filosuna 10 araç daha katıldı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Ambulans filosuna 10 araç daha katıldı AK Parti ...
Çekimleri Kayseri’de yapılan dizi büyük ilgi görüyor Yönetmen Yusuf Kurtoğlu: “Amacımız insanlara somut ve net mesajlar vermek”
YEREL HABERLER Çekimleri Kayseri’de yapılan dizi büyük ilgi ...
Kayak kulübü sporcularından Mehmet Cabbar’a ziyaret
YEREL HABERLER Kayak kulübü sporcularından Mehmet Cabbar’a ziyaret
Büyükkılıç'tan haftanın ilk günü ziyaretler
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan haftanın ilk günü ziyaretler
Kayseri’de 4 uyuşturucu tacirine 30 yıl 2 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri’de 4 uyuşturucu tacirine 30 yıl 2 ay hapis ...
Develi Belediyesi adım adım Play-Off'a
YEREL HABERLER Develi Belediyesi adım adım Play-Off'a
Melikgazi'den hizmette bir ilk daha
YEREL HABERLER Melikgazi'den hizmette bir ilk daha
Başkan Cabbar: "E-sınav salonu Develimize hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Cabbar: "E-sınav salonu Develimize hayırlı ...
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için yatırım toplantısı
YEREL HABERLER Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için yatırım ...
Başkanlardan Milli Eğitim Müdürü’ne Ziyaret
YEREL HABERLER Başkanlardan Milli Eğitim Müdürü’ne Ziyaret
Kocasinan'da vatandaşların memnuniyeti çalışma şevkini arttırıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da vatandaşların memnuniyeti çalışma ...
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı