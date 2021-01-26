Kayseri'de yağan kar ve yağmur çiftçiyi rahatlattı Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: "Güz ekimi yapılan kıraç arazilerde ve sulanamayan yerlerde çok büyük sıkıntı yaşadık"

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri'de yağan kar ve yağmurla beraber bir nebze de olsa rahatladıklarını söyleyerek, "Bu demek değil ki, çiftçinin yüzü güldü, ekimleri iyi olur, verim iyi olur ama şu anda biraz daha rahatladık" dedi.



Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri'de son 30 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını söyleyerek, "Bu kuraklık çiftçilerimizi etkiledi. Özellikle güz ekimi yapan kıraç arazilerde ve sulanamayan yerlerde çok büyük sıkıntı yaşadık. Bu son yağan kardan ve yağmurdan bir nebze nefes aldık. Bu demek değil ki, çiftçinin yüzü güldü, ekimleri iyi olur, verim iyi olur ama şu anda biraz daha rahatladık. Tabi ki bunun yanında her zaman söylediğimiz gibi suyun kıymetini bilelim, çılgın sulamadan vazgeçelim. Barajlarımız şu anda geçen yıla göre biraz daha düşük. Özellikle Yamula Barajı geçen yıl yüzde 25 oranında iken, bu yıl yüzde 19’a düştü. Sarımsaklı Barajı yukarıdan beslendiği için yüzde 35’ler civarında ama düğer barajlar daha düşük seviyede. Bu kar, yağmur tüm Türkiye’de olduğu gibi bizim buraya da yağdı ancak yeterli değil. Çiftçilerimiz daha güzel bir kar yağmasını bekliyor, daha güzel yağmur yamasını bekliyor. Ekinlerimizi ektik, ekinlerimiz çimlenmedi. Çimlenenler ise kurudu. Bu durumun zaiyatı baharın çıktığı zaman beli olur. Belki yüzde 2030 civarında bir zaiyat vermiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Kuraklık sigortasının gündeme geldiğini belirten Güneş, "İlçe bazında bu sigortayı yapıyorlardı. Biz milletvekillerimize ve TARSİM genel müdürüne defalarca söyledik. Kuraklık sigortası köy bazına indi. Bu sene mutlaka çiftçilerimizden beklentimiz, önerilerimiz şunlar; ÇKS işlemlerini yaptıran, güncellemesini yaptıran çiftçilerimiz, kuraklık sigortasını ve TARSİM sigortasını yaptırsınlar. Bir kuraklık olduğu zaman, bir hasar yaşandığı zaman ve bir dolu düştüğü zaman sigortanız olmadığında devlet hiçbir işlem yapmıyorlar. İndirimli kredilerden faydalanamıyorlar. Zaten çiftçilerimiz 2020 yılını geçirdi. Gelirlerimiz iyiydi ve ürünlerimiz para etti. 2021 yılı biraz sıkıntılı başladı. Bunun içinde, sulamamıza dikkat edelim. Çılgın sulamadan vazgeçelim. Devletimizden, milletimizden, vekillerimizden ve bakanlarımızdan bir beklentimiz var. İlimize kapalı sulama projelerine daha çok ödenek ayrılması talebimiz. Toplulaştırma projelerine daha çok önem verilmesi ve ödenek ayrılması talebimiz. Bunlar yapılır ise insanların gelir düzeyi yükselir. İnşallah 2021 yılı bereketli bir yıl olur. Çok şükür kar ve yağmur yağdı. Bir nebze nefes aldık. 2021 yılının bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.

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