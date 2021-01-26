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Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021 9-12 yaş arası çocukların "Temiz Enerji ve İklim" temasıyla projeler geliştirdiği maratonun Kayseri finali yapıldı

İHA

Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021 9-12 yaş arası çocukların "Temiz Enerji ve İklim" temasıyla projeler geliştirdiği maratonun Kayseri finali yapıldı

Hollanda merkezli Designathon Works tarafından "Temiz Enerji ve İklim" temasıyla düzenlenen, 912 yaş çocukların projeler tasarladığı “Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021” Kayseri finali online olarak gerçekleştirildi.
Türkiye’de İnformel EğitimÇocuk İstanbul Danışmanlık Hizmetleri tarafından, Kayseri’de ise Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Çocuk Üniversitesi tarafından yürütülen organizasyonda 211 proje arasından finale kalan 10 projenin sunumu yapıldı.
Çocuklar, bu yıl 6. kez düzenlenen organizasyonda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden "Temiz Enerji ve İklim" temasına odaklanarak projelerini sundu.
Eleştirel düşünme, problem çözme, sorgulama, iletişim, iş birliği, dijital okuryazarlık gibi becerilerini de kullanarak, küresel iklim krizinin nedenleri ve sonuçları üzerine odaklanan çocuklar projelerinde özellikle temiz enerji kullanımına yönelik çözüme dönük fikirlerini sergiledi.
Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da aralarında bulunduğu jürinin değerlendirmeleri ile Kayseri’yi, Amsterdam’da temsil edecek 3 proje belirlendi. Ali Kerem Yıldırım “Rüzgar Kapanı, Beren Keşoğlu “Doğa Dostu Bina” ve Yağız Eymen Hanilçi’nin “SunPer” adlı projeleri Hollanda’da uluslararası platformda sergilenecek.
Bu 3 proje dünyanın diğer kentlerinden katılan ilk 3’ler ile birlikte uluslararası platformda yayınlanacak. Çocukların ürettikleri projeler/tasarımlardan bazıları, bir ürün ya da hizmete dönüştürülerek yararlanılması amacıyla ilgili kent yerel yönetimleri ile de paylaşılacak.

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