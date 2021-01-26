Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 3 kişinin kentte kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. DEAŞ adına 2013-2017 yıllarında Suriye'nin Hama, Humus ve Halep şehirlerinde faaliyette bulundukları öne sürülen Suriye uyruklu A.E, A.D. ve A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler Kayseri Devlet Hastanesindeki Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Terör örgütü üyelerinin adli tabipliğe getirilişiSağlık kontrolü sonunda Jandarma araçlarına bindirilmesiDetay görüntülerSüre : 02.06 Boyut 235 MB Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-01-26 11:24:51
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