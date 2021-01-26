Erciyes'te otellerini yapmayanlara 'Tapu İptal' davası açıldı Erciyes'teki dükkanların ihalesi iptal Gacer ekmeği 5 TL oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaklaşık 10 yıl önce satışa çıkan ve yatırımcılar tarafından satın alınan Erciyes’te ki otel yerlerine yatırımlarını yapmayanlarla ilgili tapu iptal davası açtıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamasında 22 ayrı otel yerinin satışından sonra 6 yatırımcının taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek “ bizim Erciyes’te konaklama yerlerine ihtiyacımız var ”dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yapığı açıklamasında “ Erciyes’te 10 yıl önce yapılan ihalede otel yeri satın alan ve bugüne kadar sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili iptal davası açtık. Mahkemenin neticesine göre paralarını iade edeceğiz. Bizim amacımız Erciyes’te üzüm yemek bağcı dövmek değil. Bizim amacımız yatırımcıyı çekmek. Şimdi Erciyes’te yeterince yatak sayısına ulaştığında Erciyes bir anlam kazanır. Buna göre de turist ağırlarız. Evet 25 dakikada belki şehir içerisinden Erciyes’e çıkılmakta ancak rahatlık açısından bunun olması gerekir. Yukarıda yerimiz ola ola 22 adet otel yerinin satışının gerçekleştirilmiş olmasına karşın 6 adedinin hayata geçmiş olması gülünç. Halbuki bu 10 yıl önce satıldıysa bu hizmetin şimdiye kadar getirilmiş olması gerekirdi. Bunu alayım benim param var. Nasılsa yaparız. Bu olmaz. Bizim burada konaklama yerlerine ihtiyacımız var. Makul rakama alındı bir de orası “dedi.

Başkan Büyükkılıç dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki”nin yatırımcı çekebilmek adına her türlü kolaylığı gösterdiğinin altını çizerek “ O dönemde Mehmet Özhaseki Bakanım yatırımcıları çekmek için bedava tahsis edeyim dedi. Yatırımcılar tapu alabilirsek buraya kredi çekebileceklerini ifade etmişlerdi. Bunun üzerine yardımcı olunmak amacıyla tapular verildi. Bunun üzerine aldığınız yerlerle ilgili üzerinden geçen 78 yılı aşkın süredir inşaatlarınızı yapmamanız veya tamamlamanız da bir iyi niyet görmeyiz. Tapu iptal davası açtık. Yatırımcı da ya sorumluluğunu yerine getirecek. Yada geri verecek. Kazanır kazanamayız onu bilmiyorum. Amacımız dava kazanmak veya kaybetmek yatırımcının elinden arsaları geri almak değil. Amacımız motive etmek gayrete düşürmek. Halihazırda yatırımlarını yapanlar davadan korkanlar değil Erciyes’in geleceğini görerek yatırım yapanlar diye konuştu.

Erciyes’te bulunan ve geçtiğimiz ay içerisinde ihaleye çıkılan dükkan yerleri ile ilgili olarak da ihaleyi alan şirketin sorumluluğunu yerine getirmediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ihalenin iptal olduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamasında “ Erciyes’te dükkanlarla ilgili ihaleye çıktık. Ancak geçici teminatı yatırıp ihale giren ve ihaleyi alan şirket şartnamede olan sorumluluklarını yerine getiremediler. 2 yılı peşin ve yüzde 6 teminat var şartname içerisinde. Toplam 10 milyon nakit 3 milyon teminat verilmesinin dün son günüydü. Genel sekreterim saat 16.15’de yatırılmadığının bilgisini verdi. Süre tanıma şansımız yok. İhale şartnamesine uyulmadığı zaman olmaz. İhaleye giren şirket ihalenin şartlarını yerine getirmesi gerek. Ama bunlar maalesef yerine getirilemedi. Tekrar ihaleye çıkacağız “dedi.

Mezarlık yerlerinin pahalı olduğundan hareketle açıklamada bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın açıklamalarını da değerlendiren Başkan Büyükkılıç “ Mezarlık konusunda daha önce ilçe belediye başkanlığı döneminde çeşitli uygulamalarım var. Oturmuş bir sistem var. 200 liraya da, az sayıda 40 bin liraya da mezar var. Az sayıdaki bu mezar yerlerini gündeme taşımanın mantığı yok. Melikgazi, Kocasinan da yüzü geçkin mezarlıklar var. Şehir içerisinde de mezarlıklarımız var. Bizim amacımız hizmet vermek. İldem’de mezar yerlerimizin satışı tamamlandığı için doluluk oranına ulaştı. Bu konunun tartışmaya açılması dahi saygısızlık. Ben açıklamamda da söyledim. Ölülerine saygı duymayan dirilerine de saygı duymaz. 200 liraya satılan mezar yerlerinin belediyeye maliyeti 1000 lirayı geçkin. Daha önceleri mezar yerleri alınıp satılmaktaydı malumunuz. Biz buna bir önlem aldık. Dedik ki mezarlar belediyeden alındıktan sonra satılamaz. Satılacak olursa bunu bedeli karşılığında belediye alır. Alacak olan kişi Belediyeye müracaat ederek satın alır. Mezarlık üzerinden rant sağlanmanın önünü kapattık “diye konuştu.

Belediye bünyesinde bulunan Kent Ekmek tarafından üretilip satışta olan Gacer ekmeği ile ilgili de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “ Ata yadigarı bir buğdayımız var. Tok tutuyor. Glutenden fakir hazmı kolay Gacer buğdayı. Kent ekmek fabrikamız bunu ekmek haline getirdi ve Kayseri de satışa çıktı. Bunun fiyatı bana da yüksek geldi. 7 lira 50 kuruşa satılmakta. Buradan sizin aracılığınızla da talimat vermiş olalım. Gacer ekmeğimizin fiyatı bundan sonra 5 lira olarak uygulanacak “ şeklinde konuştu.

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