Polisten kaçan şahıslardan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince park halinde bulunan otomobil içerisindeki şahıslar, kovalamaca sonrası yakalandı. Şahıslar ve otomobilde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Buğdaylı mahallesi Kuzey Çevre yolu yanında bulunan boş arazide park halindeki 33 AAP 523 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri, otomobili incelemek istedi. Otomobildeki şahıslar bu esnada otomobili polisin üzerine sürerek kaçmaya çalışırken, polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Polis ekipleri tarafından şahıslar ve otomobilde yapılan aramalarda 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 22 adet fişek, naylon parçası ve alüminyum folyolara sarılı vaziyette 20 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.Ç., M.Ö., C.P., H.C. ve O.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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