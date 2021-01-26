Ali İhsan Kabakcı, güreşçiler ile değerlendirme toplantısı yaptı

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Güreş Eğitim Merkezi personeliyle 20202021 sezonu için değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Güreş Eğitim Merkezi sporcularının müsabakalara hazırlık dönemi, sosyal kültürel faaliyetleri, eğitimleri ve pandemi sonrasında yapılacak olan müsabakalar için yapılan çalışmalar gibi gündem maddeleri görüşüldü.

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