Adem Doğan Gölcükspor’da

Hes Kablo Kayserispor'un 2001 doğumlu savunma oyuncusu Adem Doğan, kiralık olarak TFF 3.Lig 3.Grupta ekiplerinden Gökcükspor ile anlaştı.

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Gölcükspor, ikinci transfer döneminde transferin son Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'dan Adem Doğan'ı renklerine bağladı.

Sezon sonuna kadar Gölcükspor’a kiralık olarak gönderilen Adem Doğan, yeni takımı ile çalışmalara başladı. Sezon sonuna kadar Gölcükspor forması giyecek olan genç stoper Adem Doğan, sezon sonu yeniden SarıKırmızılı kulübe dönecek.

Gölcükspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Takımımızda stopere takviye yapıldı. Profesyonel Futbol Takımımız, transferin son günlerine yaklaşılırken Hes Kablo Kayserispor'un 2001 doğumlu genç stoperi Adem Doğan'ı renklerine bağladık. Geçtiğimiz sezon Hes Kablo Kayserispor formasıyla 3 kez Türkiye Kupası müsabakasına çıktı” denildi.

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