Erciyes'teki kayakçılar için yeni koronavirüs tedbirleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes'teki kayakçılar için yeni koronavirüs tedbirleri

İHA

Erciyes'teki kayakçılar için yeni koronavirüs tedbirleri

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararlar ile Erciyes Kayak merkezine kayak yapmaya gelen turistler için yeni koronavirüs tedbirleri alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kayak otellerinde de Salgın Yönetim Çalışma Rehberi kurallarının eksiksiz uygulanacağı belirtilen yeni değişikliklerle ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Konaklama tesislerine yönelik İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgesi doğrultusunda uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlenmiş, 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgesi ile Güvenli Turizm Sertifikası ve 30.09.2020 tarihli ve 16007 sayılı Genelgesi doğrultusunda da tesislere girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilmiş, 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgesi doğrultusunda da otel ve konaklama tesislerinin sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebilmeleri, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlenmiştir. Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği bu organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görülmektedir. Bu çerçevede kayak otellerinin de ilgi Genelgelerle konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına, yiyecekiçecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi” kuralının kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına, telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenmesine, kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesi, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenmesine, emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanması, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanması, her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesine, kayak otelleri ve tesislerinde Covid19 tedbirlerine uyulması hususunun valilik ve kaymakamlıklarca il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulmasına, yukarıda alınan kararlara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adem Doğan Düzcespor’da
YEREL HABERLER Adem Doğan Düzcespor’da
Kayserispor ilk yarıda 19 puan topladı
YEREL HABERLER Kayserispor ilk yarıda 19 puan topladı
Adem Doğan Gölcükspor’da
YEREL HABERLER Adem Doğan Gölcükspor’da
Talas Belediyesi’nden Kepez’e modern ortaokul
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden Kepez’e modern ortaokul
Kayseri’de FETÖ’ye yardım eden 2 şahsa 2 yıl 1’er ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri’de FETÖ’ye yardım eden 2 şahsa 2 yıl 1’er ay ...
Masa Tenisi Yerel 2. Lig Müsabakaları Tamamlandı
YEREL HABERLER Masa Tenisi Yerel 2. Lig Müsabakaları Tamamlandı
Kocasinan Belediyesi'nden borç yapılandırmada son gün hatırlatması
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden borç yapılandırmada son gün ...
Kayseri'ye fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri'ye fırtına uyarısı
Hisarcık'ta yeni bağlantı yolunda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta yeni bağlantı yolunda çalışmalar başladı
Zincidere Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Zincidere Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
Ali İhsan Kabakcı, güreşçiler ile değerlendirme toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı, güreşçiler ile değerlendirme ...
Başkan Büyüksimitçi: “Salgın Sonrasında Oluşacak Yeni Dünya Düzenine Hazırlıklı Olmalıyız” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: “Hedefimiz Teknolojik Dönüşümü Sağlamak ve Verimliliği Artırmak”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitçi: “Salgın Sonrasında Oluşacak Yeni ...
Başkan Büyükkılıç: "Temiz içme suyunun güvencesi KASKİ"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Temiz içme suyunun güvencesi ...
Polisten kaçan şahıslardan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisten kaçan şahıslardan ruhsatsız tabanca ve ...
Başkan Palancıoğlu: "Asansörlerde sorumluluk sigortası zorunlu"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Asansörlerde sorumluluk ...
Büyükşehir'de istişare toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir'de istişare toplantısı
Erciyes'te otellerini yapmayanlara 'Tapu İptal' davası açıldı Erciyes'teki dükkanların ihalesi iptal Gacer ekmeği 5 TL oldu
YEREL HABERLER Erciyes'te otellerini yapmayanlara 'Tapu İptal' ...
Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yeşilhisar'ın peribacaları, turizme kazandırılmayı ...
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Benli, "Bu virüs bize birçok ezberimizi bozdurdu" "Aşı olanlar koronavirüsü hafif atlattı" "Pandemiden çıkış yolunda aşılama önemli bir adım"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Benli, "Bu virüs bize ...
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
İki kardeş, 52 yıldır eski halılara hayat veriyor
YEREL HABERLER İki kardeş, 52 yıldır eski halılara hayat veriyor
Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021 9-12 yaş arası çocukların "Temiz Enerji ve İklim" temasıyla projeler geliştirdiği maratonun Kayseri finali yapıldı
YEREL HABERLER Çocukların Küresel Tasarım Maratonu 2021 9-12 yaş ...