Erciyes'teki kayakçılar için yeni koronavirüs tedbirleri

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni kararlar ile Erciyes Kayak merkezine kayak yapmaya gelen turistler için yeni koronavirüs tedbirleri alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kayak otellerinde de Salgın Yönetim Çalışma Rehberi kurallarının eksiksiz uygulanacağı belirtilen yeni değişikliklerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Konaklama tesislerine yönelik İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgesi doğrultusunda uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlenmiş, 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgesi ile Güvenli Turizm Sertifikası ve 30.09.2020 tarihli ve 16007 sayılı Genelgesi doğrultusunda da tesislere girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilmiş, 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgesi doğrultusunda da otel ve konaklama tesislerinin sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebilmeleri, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlenmiştir. Salgınla mücadeleye yönelik olarak konaklama tesislerine için getirilen bu düzenlemelere rağmen son günlerde özellikle kayak otellerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olacak organizasyonların/etkinliklerin (müzikli eğlenceler vb.) düzenlendiği, otel müşterilerinin kontrolsüz şekilde bir araya geldiği bu organizasyon/etkinliklerde başta maske kullanımı olmak üzere belirlenen kural ve esaslara aykırı hareket edilerek toplum sağlığının ciddi anlamda tehlikeye atıldığı görülmektedir. Bu çerçevede kayak otellerinin de ilgi Genelgelerle konaklama tesislerine getirilen kısıtlama tedbirlerine tabi oldukları dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde konaklama tesisleri için belirlenen tüm kural ve esasların kayak otellerinde de eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına, yiyecekiçecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, bu doğrultuda parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi” kuralının kayak otelleri için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanmasına, telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenmesine, kayak odalarında fiziki mesafe planına uygun kapasite belirlenmesi, çakışmaları önlemek amacıyla kayak odası kullanım periyodları düzenlenmesine, emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun kullanımının sağlanması, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımının sağlanması, her misafirin kiralama süresi sona erdikten sonra yeni misafirin kullanımı için emanet dolapları, kayak takımları, baton, kayak ayakkabıları, board ve ayakkabıların temizlik, bakım ve hijyeninin sağlanarak kullanıma hazır hale getirilmesine, kayak otelleri ve tesislerinde Covid19 tedbirlerine uyulması hususunun valilik ve kaymakamlıklarca il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulmasına, yukarıda alınan kararlara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.