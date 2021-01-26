Başkan Büyükkılıç’ın talimatı ile Gacer Ekmeğine indirim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genetiği bozulmamış ata tohumundan üretilen ve Kent Ekmek büfelerinde 250 gramı 7.5 TL’den satışa sunulan Gacer Ekmeği’nin fiyatını 5 TL’ye düşürdü.

Başkan Büyükkılıç, 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmadan gelen ata tohumu Gacer buğdayından üretilen Develi Gacer ekmeğinin önemli bir değer olduğunu belirtti. Gacer ekmeğinin üretiminin Kent Etmek tarafından modern koşullarda el değmeden gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Genetiği bozulmamış ata tohumundan üretilen Gacer buğdayı özel bir çeşit olması ve üretiminin az olması nedeniyle piyasadaki diğer tür buğdaylardan daha pahalı. Ayrıca üretiminde de özel emek istiyor. Ancak biz Gacer Ekmeği’nin tanıtımı ve daha çok kitleye ulaşabilmesini de arzu ediyoruz. Bu nedenle 250 gram Gacer Ekmeği’ni Kent Ekmek büfelerinden 5 TL’ye satılması yönünde fedakârlıkta bulunduk” diye konuştu.

Tarıma önem verilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyen ve bu dönem verdiği talimatlardan birisinin de tarıma daha çok destek verilmesi yönünde olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sulama ve hayvancılık konusunda, çevreye yönelik insanların toprakla buluşması konusunda iyi niyetli çalışmaların olacağını, çiftçiye buğday alım garantisi vermek suretiyle üretimi teşvik edeceklerini belirtti. Kaplıca buğday grubuna giren 28 kromozomlu tahıl, Kayseri ve çevresinde gacer ismiyle biliniyor. Develi’nin köylerinde yetiştirilen Gacer buğdayı, genetiği değiştirilmemiş ata soyu olan antik bir buğday türüdür. Develi ilçesiyle adı özdeşleşmiş Gacer buğdayından yapılan ekmek, zengin protein içeriği, kepekli öğütülmesi ve tam organik olması ile diğer ekmeklere rakip olacaktır. Yüksek lif ve kepek içeriği, düşük glisemik indeksi ile hazmı kolaylaştıran ekmek, kilo problemi yaşayanlar için çare olabilecektir. Gluten içeriğinin düşüklüğü ile de dikkat çeken Gacer buğdayı, posa içeriği bakımından çok iyi ve protein içeriğinin kaliteli olmasından dolayı tercih edilmektedir. Gacer diğer tahıllardan farklı olarak hiçbir işlem görmeden direk tarladan harman sonrası tüketilebildiği için besin kayıplarına da uğratmıyor.

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