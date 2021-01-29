Kayserispor'da 14 yerli oyuncu oynadı

Süper Lig'de ilk yarıda 268 Türk futbolcu forma giydi. Hes Kablo Kayserispor’da 14 yerli oyuncu şans buldu.
Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'in ilk yarısında 210 müsabaka yapıldı. Bu karşılaşmalarda toplamda 577 futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 268'i Türk vatandaşıyken, 309 oyuncu da farklı ülkelerin pasaportuyla mücadele etti.
Hes Kablo Kayserispor’da yerli futbolcular arasında en fazla maçta görev alan isim Aziz Behich oldu. Sol bek oyuncusu 15 maçta görev alırken kendisini İlhan Parlak takip etti. Kaleci Doğan Alemdar da en fazla süre alan yerli oyuncular arasına girdi. Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen yerli oyuncular şunlar:
Aziz Behich: 15 maç 1201 dakika
Doğan Alemdar: 8 maç 720 dakika
İlhan Parlak: 20 maç 710 dakika
Hasan Hüseyin: 10 maç 702 dakika
Yasir Subaşı: 6 maç 479 dakika
İsmail Çipe: 5 maç 404 dakika
Muğdat Çelik: 9 maç 263 dakika
Oğuzhan Çapar: 3 maç 190 dakika
Emre Demir: 7 maç 103 dakika
Nurettin Korkmaz: 5 maç 74 dakika
İlhan Depe: 4 maç 51 dakika
Ömer Uzun: 2 maç 105 dakika
Uğur Demirok: 1 maç 1 dakika
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.