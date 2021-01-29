Kayserispor'da 14 yerli oyuncu oynadı

A68a: Güney Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buzdağından büyük bir parça daha koptu

Süper Lig'de ilk yarıda 268 Türk futbolcu forma giydi. Hes Kablo Kayserispor’da 14 yerli oyuncu şans buldu.

Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'in ilk yarısında 210 müsabaka yapıldı. Bu karşılaşmalarda toplamda 577 futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 268'i Türk vatandaşıyken, 309 oyuncu da farklı ülkelerin pasaportuyla mücadele etti.

Hes Kablo Kayserispor’da yerli futbolcular arasında en fazla maçta görev alan isim Aziz Behich oldu. Sol bek oyuncusu 15 maçta görev alırken kendisini İlhan Parlak takip etti. Kaleci Doğan Alemdar da en fazla süre alan yerli oyuncular arasına girdi. Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen yerli oyuncular şunlar:

Aziz Behich: 15 maç 1201 dakika

Doğan Alemdar: 8 maç 720 dakika

İlhan Parlak: 20 maç 710 dakika

Hasan Hüseyin: 10 maç 702 dakika

Yasir Subaşı: 6 maç 479 dakika

İsmail Çipe: 5 maç 404 dakika

Muğdat Çelik: 9 maç 263 dakika

Oğuzhan Çapar: 3 maç 190 dakika

Emre Demir: 7 maç 103 dakika

Nurettin Korkmaz: 5 maç 74 dakika

İlhan Depe: 4 maç 51 dakika

Ömer Uzun: 2 maç 105 dakika

Uğur Demirok: 1 maç 1 dakika

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