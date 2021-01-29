Leslie Levya Kayseri'ye geldi

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OSB Teknik Koleji Voleybol takımının anlaşmaya vardığı Perulu smaçör sabah saatlerinde Kayseri'ye geldi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden OSB Teknik Koleji kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı. Geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varılan Perulu 1998 doğumlu oyuncu bugün Kayseri'ye geldi. Sabah saatlerinde Erkilet Havalimanına inen oyuncuyu yöneticiler karşılandı. Peru milli takımı smaçörlerinden Leslie Leyva sezonun ikinci yarısında turuncu siyahlı formayı terletecek. Son olarak Peru'nun Universidad San Martn takımında forma giyen 1998 doğumlu, 1,75 m boyundaki oyuncunun bugün evrak işlemlerinin ardından takımla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

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