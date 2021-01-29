Kayserispor Sabovic'i transfer etti

Hes Kablo Kayserispor, İsveçli futbolcu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

Hes Kablo Kayserispor transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarıkırmızılılar, defansa ve forvete yaptığı takviyelerden sonra şimdi de orta sahaya transfer yaptı. Kayseri ekibi, son olarak İsveç takımlarından Mjallby'de forma giyen İsveçli futbolcu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu Kayseri'ye geldi ve resmi sözleşmeye imzayı attı. Sarıkırmızılı takım ile 2,5 yıllık sözleşme yapan Besard Sabovic, Kasımpaşa maçı kafilesinde yer almayacak ve hafta başından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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