Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız"

ŞehitGazi BirlikSen Genel Başkan Yardımcısı Sami Doğan, Kayseri İl Başkanı Mehmet Dursun, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Sendikanın faaliyetleri ile şehit ve gazi yakınları hakkında istişarelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olduk, bundan sonrada her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin güvenle yaşaması için canlarını feda eden şehitlerimizin, bu uğurda gazi olan vatandaşlarımızın hakkını ödemek mümkün değildir. Şehitlerimizin kanı ile çok büyük fedakârlıklarla bizlere emanet edilen vatanımıza sahip çıkmanın yanı sıra güçlü ve güzel yarınlar için çok daha fazla çalışıyor, ülkemize şehrimize hizmet ediyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınları ile gazilerimiz her şeyin en güzeline layıktır. Sendika başkanlarımıza ve üyelerimize nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

ŞehitGazi BirlikSen Genel Başkan Yardımcısı Sami Doğan ise Başkan Dr. Palancıoğlu’na, gazilere ve şehit ailelerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, kendisine plaket takdim etti.

