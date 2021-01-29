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Kayseri'de belediye başkanlarının 'gilaburu' atışması

DHA

Kayseri'de belediye başkanlarının 'gilaburu' atışması


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ ve civarında yetişen gilaburu meyvesi, Akkışla ve Bünyan ilçesini karşı karşıya getirdi. İki ilçenin belediye başkanı, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, gilaburunun ilçelerine ait olduğunu ifade etti.
Kayseri'nin Gesi, Bünyan ve Akkışla ilçeleri ile çevre ilçelerde yetişen gilaburu meyvesi, Bünyan ve Akkışla ilçesinin belediye başkanlarını karşı karşıya getirdi. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Coğrafi işarete sahip olan Akkışla gilaburusu, gerek iklimi ve bitki örtüsünden dolayı gerekse de ilçemize has kesdoğan suyundan dolayı daha lezzetli aromaya sahiptir. Şifası kanıtlanmıştır. Gilaburunun anavatanı Akkışla'dır. Her zaman dediğimiz gibi gilaburu Akkışlanındır" dedi.
Twitter'dan Akkışla Belediye Başkanı Arslan'a yanıt veren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, "Ayhan Başkanım bu konuyu daha önce konuşmuş, tatlıya bağlamıştık. 1987 yılına kadar bir parçamız olan Akkışla'mızı gönülden seviyoruz. Ancak tüm kamuoyu Gilaburu'nun merkezini biliyor. Arama motoruna sadece gilaburu yazmanız kafi Ayhan Başkanım" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-01-29 14:25:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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