Kayserispor, Kasımpaşa maçı için İstanbul´a hareket etti

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-HES Kablo Kayserispor, ligin 22'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, öğleden önce yaptığı antrenmanın ardından İstanbul'a gitmek için Kayseri havalimanına geldi. Uçağa binen sarı-kırmızılı kafile indikten sonra konaklayacağı otele geçecek.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-29 14:56:37



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