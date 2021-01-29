Kocasinan gücüne güç kattı 27 araç düzenlenen törenle Kocasinan Belediyesi'ne teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan gücüne güç kattı 27 araç düzenlenen törenle Kocasinan Belediyesi'ne teslim edildi

İHA

Kocasinan gücüne güç kattı 27 araç düzenlenen törenle Kocasinan Belediyesi'ne teslim edildi

Kocasinan Belediyesi'ne alınan araçların anahtarı düzenlenen tören ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teslim edildi. Kocasinan alınan 27 araç ile birlikte filosuna güç katarak 354 araç ile vatandaşlara hizmet verecek.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, önceki dönem bakanlarından Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı ile Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, şehirlerin geleceğinin idarecilerin ufkuna bağlı olduğunu belirterek, Kayseri'deki belediyecilik anlayışında uyum kültürü olduğunu ve bu uyumun şehre olumlu yansıdığını söyledi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, Büyükşehir Yasası ile birlik kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında Kocasinan Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Büyükşehir’imizin imkanları da diğer belediyelerimizin imkanları da hepimizin. Sonuçta insanlara insanlığa hizmet ediyoruz ve şükrediyoruz. İnşallah bu anlayış içerisinde daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Elbette pandemi sürecindeyiz ama şöyle bir baktığımda ne ilçe belediyelerimiz ne bizler ne hükümetimiz hiçbir zaman pandem mazeretine sığınmadık. Her zaman daha da iyisini, daha da güzelini, daha da fazlasını yapma yolunda irade gösterdik. Çok şükür hep de bereketi içerisinde oldu. Bunalmadık, daralmadık. Hizmetten hizmete koştuk. 2020 yılını bereketle kapattık. İnşallah 2021’de de aynı şekilde bereketli çalışmalarımızı hep beraber yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın Kayseri’mizi daha iyi noktaya taşımak hepimizin görevi. Bizleri seven, güvenen, bizlere bu hizmet fırsatını veren, bu yükü yükleyen Kayserimizin güzel insanlarına minnet duyuyoruz" dedi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, hayatın doğumdan ölüme kadar her alanında belediye hizmetlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Kayseri gibi marka olmuş bir şehirde belediye başkanlığı yapmanın kolay olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Çünkü bu şehirde belediye başkanlığı yapan büyüklerimiz hizmet kalitesinde çıtayı yukarılara taşıdı dolayısıyla vatandaşın da beklentisi yükseldi.” dedi.
Kentsel dönüşüm çalışmalarından bahseden Başkan Çolakbayrakdar, 2020 yılında 825 konutu hayata geçirdiklerini belirtti. Diğer çalışmalara da kısaca değinen Başkan Çolakbayrakdar şu bilgileri verdi; ‘’68 mahallede 38 cadde, 112 sokakta 130 ton asfalt kullanarak yol yaptık. Diğer taraftan 28 mahallemizde 81 noktada 120bin metrekare parke ile vatandaşlarımıza hizmet ürettik. Park bahçelerde, kırsal hizmetlerde, imarda, kentsel tasarımda peş peşe söyleyebileceğimiz daha onlarca başlık altında onlarca noktada vatandaşlarımıza hizmet üretiyoruz. En önemli konulardan biri de sosyal belediyecilik. Pandemiyle birlikte geçmiş olduğumuz süreçte 38 bin yuvaya dost elimizi uzatarak devletin şefkat elini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Pandemi sürecinde dezenfekte çalışmalarını da hassasiyetle gerçekleştirdik. Biz vatandaşlarımızın helal oylarıyla gelmiş olduğumuz noktada vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü tutarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Bunu, Kayseri’de Belediye Başkanları, Ankara’da bakanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte el ele yapıyoruz. Bu gün geldiğimiz noktada yaklaşık onüçbuçuk milyon lira değerindeki 27 aracı bir kalemde alabilen bir belediye olarak hizmete devam ediyoruz. Bu araçlar tüm mahallelerimizde, kiminde kırsal hizmetlerde, kiminde fen işlerinde, kiminde kentsel tasarımda, kiminde park bahçede ve temizlikte çalışacak. Bu vesileyle bir kez daha hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum.”
Konuşmaların ardından 27 aracın anahtarı temsili olarak Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor, Kasımpaşa maçı için İstanbul´a hareket etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Kasımpaşa maçı için İstanbul´a hareket ...
Aşı için eve giden sağlık ekipleri yatalak vatandaşın sobasını kurdu
YEREL HABERLER Aşı için eve giden sağlık ekipleri yatalak vatandaşın ...
Kayseri'de belediye başkanlarının 'gilaburu' atışması
YEREL HABERLER Kayseri'de belediye başkanlarının 'gilaburu' atışması
Başkan Cabbar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Cabbar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret
Melikgazi'de kapalı yol yok
YEREL HABERLER Melikgazi'de kapalı yol yok
Kar yağışı aşı ekiplerini durduramadı Olumsuz hava koşullarına rağmen Covid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kar yağışı aşı ekiplerini durduramadı Olumsuz hava ...
Kayseri'de kapanan 104 yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kapanan 104 yol ulaşıma açıldı
Talas'ta kış çalışmaları kesintisiz sürüyor
YEREL HABERLER Talas'ta kış çalışmaları kesintisiz sürüyor
Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Her zaman şehit aileleri ...
Kayserispor Sabovic'i transfer etti
YEREL HABERLER Kayserispor Sabovic'i transfer etti
KASKİ ile Erciyes Üniversitesi’nden ortak proje için patent başvurusu
YEREL HABERLER KASKİ ile Erciyes Üniversitesi’nden ortak proje için ...
Leslie Levya Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Leslie Levya Kayseri'ye geldi
Hasta taşıyan ambulans kara saplandı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans kara saplandı
Küçük Zeynep ölen kuşu için "Yüreğimin parçasıydın sen" diye göz yaşı döktü 5 yaşındaki Zeynep'in ölen kuşu için ağladığı görüntü izlenme rakorları kırıyor
YEREL HABERLER Küçük Zeynep ölen kuşu için "Yüreğimin parçasıydın ...
Heyelanın yaşandığı bölgede çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Heyelanın yaşandığı bölgede çalışmalar sürüyor
Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.'ye ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.'ye ziyaret
Bellona Kayseri coachı Ayhan Avcı: "Ciddiyetsizlik"
YEREL HABERLER Bellona Kayseri coachı Ayhan Avcı: "Ciddiyetsizlik"
Kayserispor'da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı
YEREL HABERLER Kayserispor'da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı
Kayserispor'da 14 yerli oyuncu oynadı
YEREL HABERLER Kayserispor'da 14 yerli oyuncu oynadı
4X4 tam donanımlı ambulans Tomarza ilçesine tahsis edildi
YEREL HABERLER 4X4 tam donanımlı ambulans Tomarza ilçesine tahsis ...
İlhan Depe, Altay ile anlaştı
YEREL HABERLER İlhan Depe, Altay ile anlaştı
Kayseri'deki heyelan yolu ulaşıma kapattı Ulaşıma kapanan yol bir saatlik çalışmayla trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'deki heyelan yolu ulaşıma kapattı Ulaşıma ...
Kayserispor Luckassen ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor Luckassen ile anlaştı
Fırtınadan dolayı elektrik direkleri devrilen köye ekipler müdahale etti
YEREL HABERLER Fırtınadan dolayı elektrik direkleri devrilen köye ...