AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "400-500 dükkan yıktık" "Hızlı Tren'in kredi görüşmesi devam ediyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "400-500 dükkan yıktık" "Hızlı Tren'in kredi görüşmesi devam ediyor"

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "400-500 dükkan yıktık" "Hızlı Tren'in kredi görüşmesi devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri'de güzellikleri ortaya çıkarmak için kötülükleri yıkmak gerektiğini ifade ederek, "400500 dükkan yıktık, 50'den fazla mahalleyi yok ettik" diyerek 25 yıldır vatandaşa verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.
Kocasinan Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda alınan 27 araç için düzenlediği törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki belediyecilik çalışmaları ile ilgili olarak örnekler verdi. Şehirlerin geleceğinin yöneticilerin ufkuna bağlı olduğunun altını çizen Mehmet Özhaseki, "Şehircilikte her şey değişti neredeyse anlayış değiştiği gibi militan tipler gitti, kafalarda ki sapkın ideoloji gitti ve hizmet başladı. Şu meydan da bile sadece tarihi eserlerin kaldığı yeri ortaya çıkartabilmek için 400500 tane dükkan yıktık. 25 senedir verdiğimiz sözümüzde duruyoruz" dedi.
"Biz aldığımız helal oyların hakkını vermek için gece gündüz ekibimiz ile çırpınıyoruz" diyen Özhaseki, "Allah’ın izni ile de hizmet edip şu gördüğünüz güzellikleri ortaya çıkartıyoruz. Bana bu şehirde su borularında değişim yapacağım dediğim zaman bas bas bağırdılar bana bizim muhalefet. Ya kardeşim yüzde 70’ yakın kaçak var" diye konuştu.
Yeşilhisar için Tarım Bakanı ile görüştüğünü de anlatan Özhaseki, "Tarım Bakanı ile konuştum. Yeşilhisar’ın özellikle sulandırılması lazım ama buraya sadece sembolik bir para konulmuş dedim. Bakanımız ne kadar istiyor arkadaşlar dedi. 304050 civarında bir paranın konması lazım ki oradaki bizim alanlarımız sulansın kapalı sulama sistemine geçilsin. Orada ki çiftçimizde rahat etsin. Allah razı olsun 2 saat içerisi de işlemleri bitirdi. 41 milyon TL koydurdu. Oranında şimdi kapalı sulaması yapılacak. Kayseri’ye ait ne varsa onu birebir takip ediyoruz. Muhalefet istediği kadar bağırsın, yok çevredeki iller bizi acayip geçti diye. O zaman orada gidip yaşayın da görelim bir tane. Gidin hadi o şehirlere. Yok, neden burası merkez şehir, burada ki güzelliği kimseye bırakmaz. Durmadan iş hızlı trene gelecek. Kardeşler hızlı treni merak etmeyin. Şu anda zaten gittiğimizde bakanımız ile konuştuk. Orada kredi görüşmeleri devam ediyor. Milyonlarca dolarlık, yüz milyonlarca dolarlık bir projede bu kredi görüşmelerinin 2 günde bitmesini kimse beklemesin. Sabır edeceğiz nihayetinde en uygun fiyatlardan krediyi temin edeceğiz. Ondan sonra da buraya Ankara’dan hızlı treni Allah’ın izni ile getireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın" ifadesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Özhaseki: Militan tipler gitti, hizmet başladı
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: Militan tipler gitti, hizmet ...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Develi Belediyesi'ne 600 bin TL sıfır atık hibesi
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Develi ...
Kayseri'de fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Kayseri'de fırtına bekleniyor
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
MHP’li Sarız Belediyesi’nden 2020 değerlendirmesi Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak: “En uzak belediye olarak bazı zorluklar çeksek de projelerimizi üretiyoruz”
YEREL HABERLER MHP’li Sarız Belediyesi’nden 2020 ...
Kocasinan gücüne güç kattı 27 araç düzenlenen törenle Kocasinan Belediyesi'ne teslim edildi
YEREL HABERLER Kocasinan gücüne güç kattı 27 araç düzenlenen törenle ...
Kayserispor, Kasımpaşa maçı için İstanbul´a hareket etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Kasımpaşa maçı için İstanbul´a hareket ...
Aşı için eve giden sağlık ekipleri yatalak vatandaşın sobasını kurdu
YEREL HABERLER Aşı için eve giden sağlık ekipleri yatalak vatandaşın ...
Kayseri'de belediye başkanlarının 'gilaburu' atışması
YEREL HABERLER Kayseri'de belediye başkanlarının 'gilaburu' atışması
Başkan Cabbar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Cabbar'dan Gençlik ve Spor İl Müdürüne ziyaret
Melikgazi'de kapalı yol yok
YEREL HABERLER Melikgazi'de kapalı yol yok
Kar yağışı aşı ekiplerini durduramadı Olumsuz hava koşullarına rağmen Covid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kar yağışı aşı ekiplerini durduramadı Olumsuz hava ...
Kayseri'de kapanan 104 yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kapanan 104 yol ulaşıma açıldı
Talas'ta kış çalışmaları kesintisiz sürüyor
YEREL HABERLER Talas'ta kış çalışmaları kesintisiz sürüyor
Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Palancıoğlu: "Her zaman şehit aileleri ...
Kayserispor Sabovic'i transfer etti
YEREL HABERLER Kayserispor Sabovic'i transfer etti
KASKİ ile Erciyes Üniversitesi’nden ortak proje için patent başvurusu
YEREL HABERLER KASKİ ile Erciyes Üniversitesi’nden ortak proje için ...
Leslie Levya Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Leslie Levya Kayseri'ye geldi
Hasta taşıyan ambulans kara saplandı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans kara saplandı
Küçük Zeynep ölen kuşu için "Yüreğimin parçasıydın sen" diye göz yaşı döktü 5 yaşındaki Zeynep'in ölen kuşu için ağladığı görüntü izlenme rakorları kırıyor
YEREL HABERLER Küçük Zeynep ölen kuşu için "Yüreğimin parçasıydın ...
Heyelanın yaşandığı bölgede çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Heyelanın yaşandığı bölgede çalışmalar sürüyor
Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.'ye ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Ailelerinden Spor A.Ş.'ye ziyaret
Bellona Kayseri coachı Ayhan Avcı: "Ciddiyetsizlik"
YEREL HABERLER Bellona Kayseri coachı Ayhan Avcı: "Ciddiyetsizlik"
Kayserispor'da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı
YEREL HABERLER Kayserispor'da 11 farklı ülkeden futbolcu oynadı