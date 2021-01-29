Kayseri'den 5 tırlık yardım yola çıktı

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Şimdi Yaraları Sarma Zamanı', 'Halep'te İnsanlık Ölmesin', 'Yükümüz Kardeşlik', 'Yolun İyilik Olsun' kampanyaları ile toplanan 5 tırlık yardım Suriye'ye uğurlandı.

Toplanan yardımları Suriye'ye ulaştıracak tırları uğurlamak için tören düzenlendi. Kuranı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Müftüsü Şahin Güven; uğurlanacak tırlarla birlikte bu güne kadar 662 tırlık yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Güven; "Kayseri'den her ay sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi muhacir kardeşlerimize yardım gönderiyoruz. Bugün itibariyle 5 tır yardımımızı gönderiyoruz. Bu tırlarımızla birlikte toplam 662 tır yardım yapmış oluyoruz son 4 buçuk yılda. 5 tırda 240 bin TL'lik hem gıdamız hem de giyim malzemelerimiz var. İnşallah oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak" dedi.

3 hafta önce başlanan İyilik Konutları kampanyasında da bu güne kadar 200 konutun parasının geldiğini aktaran Güven; "Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak İyilik Konutlarına destek verelim dedik. Bu çalışmaya destek bağlamında 3 hafta önce başlattığımız bu kampanyaya şuanda 200'ün üzerinde iyilik konutunun parası geldi. Daha da gelecek. İyilik Konutları'na destek veren bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vefa Destek Grubu tarafından da Kayseri'de 500 çocuğun yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının karşılandığını da aktaran İl Müftüsü Şahin Güven; "3 gündür Kayseri'de müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubemiz 4 kişilik bir ekipten olan yardım kuruluşunun temsilcilerini misafir ediyoruz. Vefa Destek Grubu olarak bildiğimiz Avrupa'daki vatandaşlarımızın kurmuş olduğu uluslararası bir yardım organizasyonunun zaman zaman ülkemizin farklı şehirlerinde yapmış olduğu yardımlardan birisini de Kayseri'de gerçekleştirdik. Bu yardım, gerçekten nezih bir yardımdı. 500 çocuğun giyeceği, yiyeceği, her şeyini ayarladılar. Onlarla birlikte ilgili kişilerin hem evlerine gittik hem de kendilerine bu ikramı yapmış olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından yardım tırları dualar eşliğinde uğurlandı.

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