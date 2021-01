'Kırsal Mahalle Tespit Komisyonu' çağrısı Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: "Kırsal Mahalleler belediyelerin halka samimi eziyetinin sonu olacak”

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 16 Ekim 2020 tarihinde Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanununun 10. Maddesinde yapılan değişiklikle gelen ‘Kırsal Alan Belirleme’ yasası ile ilgili İYİ Parti Kayseri İl Teşkilatı tespit komisyonu oluşturulması çağrısında bulundu. İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel yaptığı açıklamada, “Kırsal Mahalleler belediyelerin halka samimi eziyetinin sonu olacak” dedi.



İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılan basın açıklamasına, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclisi Grup Başkanı Adnan Kenanoğlu ve İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanı Mustafa Çalıksoy katıldı.



Kanun değişikliğinin kırsalda yaşayan vatandaşlar için maddi kolaylıklar getireceğini söyleyen İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, “Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanununun 10. maddesinde bir değişiklik yapıldı. Buna göre daha önce belirlenen Büyükşehir Belediyesi kanununda yapılan değişiklik gereğiyle, daha önce köy ve belde olan ve mahalle haline gelen köylerin ve beldelerin içinde yaşayan vatandaşların bir takım konularda daha rahat hareket edebilmesi ve kırsal alanlarda yaşayan insanların verdiği vergilerle ilgili bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte, büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan sosyoekonomik durumu, ulaşım kolaylığı ve bunun yanı sıra verilen hizmetlerden yararlanma oranlarına göre ‘Kırsal Alan’ kavramı getirildi. Kırsal alan denildiği zaman sosyoekonomik durumu, ulaşım kolaylığı gibi kıstaslar var ve bu kıstaslara göre, daha önce köy ve belde belediyesi olan yerlerin bir takım özelliklerini ortaya koyduktan sonra buraları kendi belediye meclislerinde kırsal alana dönüştürme kararı alıp, büyükşehir belediyesine göndererek, 90 gün içerisinde de bu tür yerlerin kırsal alan kabul edilebileceği hükmü altına alındı. Biz de bu güne kadar Kayseri’de bu tür bir girişim olmadığını tespit ettik. Birer dilekçe vererek, bu kanunun bir an önce uygulanması, vatandaşımızın da bu kanunun getirdiği faydalardan bir an önce yararlanması amacıyla dilekçelerimizi belediyelerimize verdik” dedi.



Ataman, tespit edilecek mahalleler için komisyon oluşturulması gerektiğini belirterek, “Bu kanun kabul edildiği anda gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usul gelir vergisine tabii olan mükellefler, iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullandıkları bina ve zirai amaçla kullanılan arsa ve arazilerde esnaf vergilerinden muaf olacaklar. Ayrıca bu kişilere bina inşaat ve imar harçlarından muaf olma gibi kolaylıklar sağlanacak ve bu mahallelerdeki vatandaşlar da emlak vergisinde indirim veya tamamen muaflık gibi bir takım rahatlıklara kavuşacaklar. Su konusunda da ticari amaçla kullanılan yerlerde yüzde 50’sini ödeme, mesken olarak kullanılan yerlerde de en düşük tarifenin yüzde 25’ini ödeme gibi vatandaşımıza bir kolaylık gelecek. Bu amaçla biz bu işin takipçisi olacağız. Baktığınız zaman Kayseri’de 93 tane Kocasinan’da 58 tane Melikgazi’de ve 30 civarında da Talas’ta mahalle var. Bu kırsal mahallelerimizin bir an önce tespit edilerek, 90 gün içerisinde kararın çıkmasını bekliyoruz. Bu konuda komisyon kurulmasını ve objektif bir şekilde çalışma yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Kırsal Mahalle Kanunu'nun belediyelerin samimi eziyetlerinin sonu olacağı için görmezden gelindiğini söyleyen İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel ise, “Kırsal alan belirleme yasası ile ilgili 16 Ekim 2020 tarihinde torba yasayla birlikte TBMM’den geçmiş bir yasa ilk defa kamuoyunda kırsal alanda yaşayan vatandaşları ilgilendirirken, AK Parti Belediye Başkanları bunu 34 aydır görmezden geliyorlar. Doğal olarak, bu alanlardan elde etmiş oldukları gelirlerden de mahrum olmak istemiyor. Bu konunun üzerinde birkaç aydır hassasiyetle çalışıyoruz. Tabi biz bekliyoruz ki belediye başkanları tarafından bu teklifler gündemlere alınsın. Bu kanun üzerine 3. oturum olmasına rağmen, belediyeler bu konu ile ilgili bir gündem maddesi getirmeyince biz de İYİ Parti İl teşkilatı olarak, bu konuyu uzman arkadaşlarla detaylı olarak TBMM’de İYİ Parti’nin bu konuda vermiş olduğu önerge ile gündemimize alarak, bu açıklamayı yapma gerekliliğini hissettik. Çünkü bu konu, AK Parti’nin metropol ilçeler oluşturup, büyükşehir vesilesi ile belediyelere alayım kaygısı ile kırsal alanda yaşayan eski köy statüsündeki yerlerin mahalleye dönüştürülerek, samimiyetle halka yapılan eziyetinin sonlanması olacaktı. Yine bunu torba yasayla geçirmişler fakat hala gündeme almamışlar. Bu mahallelerimiz mahalle statüsünde kalacak ama avantajlar açısından ‘Kırsal Alan’ belirlemesi yapılacak. Bu da belediye meclislerine sayın muhtarların talebi ile olmalı. Biz sayın muhtarlarımıza da sesleniyoruz, duyarlı olun sayın muhtarlarım. Bu halkınızı ve mahallenizi ilgilendiriyor. Baktınız ki sayın muhtarlar duyarlı davranmıyor, değerli hemşerilerim konunuza mutlaka siz sahip çıkın biz yanınızdayız. Her yıl ödenen faturalardan vergilerden çok ciddi avantajlar var. Biz takipçisi olacak ve buradaki avantajlardan faydalanmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.



İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclisi Grup Başkanı Adnan Kenanoğlu ise, “Melikgazi’de Kırsal alanımız 6’yı geçmiyor maalesef. Bu kanunun getirdiği imkanlardan özellikle Subaşı, Turan, Küçükbürüngüz, Büyükbürüngüz, Hisarcık ve Kıranardı’ndaki hemşerilerimizin yararlanmaları için muhtarlarımızın mutlaka belediyelere müracaat etmelerini özellikle rica ediyoruz” diye konuştu.



İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkanı Mustafa Çalıksoy da, “Köylerimize zaten hizmet veriliyordu ama bu yasa ile köylerimize bir otobüs gönderip, merkezde gibi aynı uygulamalar uygulanınca sıkıntılı günler yaşandı. Bu sıkıntılardan kurtaracak bu kanunun uygulanması için tekliflerimizi belediyelerimize verdik. Uygulanması için de takipçisi olacağız” dedi.

