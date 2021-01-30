WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu'ndan çocuklara kışlık kıyafet yardımı

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ile WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle Kayseri’deki 500 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet yardımı ulaştırıldı.



Kayseri’deki ihtiyaç sahibi çocuklara İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve WEFA Derneği işbirliğiyle mont, bot, çorap, bere ile okul çantası ve maskenin de içerisinde bulunduğu yardım paketleri dağıtıldı. Yardım çalışmalarından 500 öğrenci yararlanırken, maddi imkânsızlıklar içinde bulunan ailelere de ayni ve nakdi destekte bulunuldu. Yardım paketleri dağıtımı öncesi WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu üyeleri İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Prof. Dr. Şahin Güven’i makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Maden, “Aileleri ziyaret edeceğiz, onlara zekat yardımında bulunacağız. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla bir araya gelip çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapacağız. Dağıtımlarımıza çarşamba ve perşembe devam ediyoruz Bizlere sizlerin göndermiş olduğu bu emanetleri Kayseri'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken bizlere destek veren İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'e bu güzel ev sahipliğinden, desteklerinden ve yardımlarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Şahin Güven, “TDV ve WEFA’nın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını büyük bir takdirle karşılıyor Öncelikle Kayserimize hoşgeldiniz. Orta Anadolumuzun en güzide şehirlerinden birisinde hem İl Müftülüğü çalışmaları hem de Türkiye Diyanet Vakfı’nın Kayseri Şubesi olarak hizmetler veriyoruz. Ben öncelikli olarak WEFA grubunu temsilen gelenlerin şahsında Avrupa’da bir vefa gereği olarak Avrupa’daki dostlarımız, kardeşlerimiz, Anadolu topraklarına ve Anadolu topraklarındaki ihtiyaç sahiplerine göndermiş olduğunuz bu yardımları inşallah ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edeceğiz. Bundan dolayı bu yardımlara katkı sağlayan Avrupa’daki bütün kardeşlerimize, bütün Mümin kardeşlerimize, Anadolu’dan Avrupa’ya giden dostlarımıza ve aynı zamanda olabilir ki orada belki farklı milletlerden olupta Mümin olarak Anadolu’daki insanlara hizmet vermek için, yardım etmek için WEFA grubumuza yardım yapan kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Anadolumuz bir hicret yurdudur. Uzun yıllardır hicret yoluyla Anadolu'ya bir çok Müslüman topluluk, kabile gelmiş ve yerleşmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin yıkılışı sürecinde Balkanlardan, Kafkaslardan bir çok Mümin kardeşimiz Anadolu'ya gelmiştir. Şimdi de özellikle Orta Doğu’daki bir kısım ülkemize gelen bir çok muhacir kardeşimiz de bulunmakta. Hepinizin bildiği üzere yaklaşık 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi Anadolu topraklarında misafir ediyoruz. Onlar bizlerin dostları ve kardeşleridir. Kayserimizde de yaklaşık olarak 80.000’e yakın Suriyelimiz var. Bunun yanında Türkistanlı muhacir kardeşlerimiz de var. Afganistan’lı muhacirlerimiz var. Gücümüzün yettiği oranda yardımcı oluyoruz. Ancak Avrupa’daki dostlarımızın özellikle Anadolu’yu unutmayarak, doğdukları ve büyüdükleri toprakları unutmayarak buradaki insanlara yardım göndermeleri de hem buralarda hizmet eden bizleri mutlu ediyor, hem de ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermiş oluyor. Avrupa’daki dostlarımız şunu bilsinler. Kayseri Türkiye’deki en çok yardım yapan şehirlerden birisidir. Sadece kendi şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine değil, özellikle sınır ötesinde, çadırlarda yaşayan, barakalarda yaşayan kardeşlerimize her ay yardım gönderen en önemli şehirlerden birisidir. Ben tekrar Avrupa’dan bu yardımları gönderen bütün dostlarımıza, bu yardımların buraya ulaşmasında ve dağıtımında hizmeti ve emeği geçen WEFA Grubu’nun bütün yönetici ve temsilcilerine Kayseri halkı adına, ülkemiz adına bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Yardım paketleri dağıtımına: İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, WEFA Türkiye Yönetim kurulu üyesi Sezgin Maden, WEFA Türkiye Genel Koordinatörü Mustafa Aykut, WEFA Almanya Hanım Kolları Başkanı Aydanur Derindere, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Gönüllüsü Zekiye Herdem, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şube Yöneticisi Yusuf Çelik, Pakize Çiflikçioğlu Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Gazioğlu, Garnizon Köşk Kışlası Camii İmam Hatibi Ramazan Uyar ve Hacı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kur’an Kursu Öğreticisi Halime Orak katıldı.

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