OSB Teknik Koleji kendi evinde galip geldi

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde ağırladığı Numune Gençlikspor’u 30 mağlup etti.

Voleybol 1. Lig Kadınlar B Grubu’nda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, 13. hafta karşılaşmasında Numune Gençlik’i konuk etti. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji karşılaşmada rakibine büyük üstünlük sağlayarak setleri 2520, 2514 ve 2520 alarak karşılaşmayı 30 kazandı.

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