Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

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Hes Kablo Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2 Şubat Salı günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçının ertelendiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 2 Şubat Salı günü saat 16.00’da Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor Aytemiz Alanyaspor 23. hafta karşılaşması, TFF tarafından 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’a alınmıştır.”



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