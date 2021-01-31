Buzlu yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı

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Kayseri'de buz tutan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı.

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Şeyhşaban Mahallesi yolunda meydana gelen kazada Ali U.'nun kullandığı 38 HP 726 plakalı otomobil, buz tutan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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