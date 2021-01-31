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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas’tan bebek sahibi olan ailelere “hoş geldin” paketi

İHA

Talas’tan bebek sahibi olan ailelere “hoş geldin” paketi

Talas Belediyesi, yeni bebek sahibi olan ailelere ‘Hoş geldin Bebek Seti’ hediye etmeye yeni yılda da devam ediyor.
Talas’ta ikamet edip yeni bebek sahibi olan ailelere Talas Belediyesi’nin hediyesi olarak verilen sette, bebeğin ilk bir aylık ihtiyacını karşılayacak ürünler yer alıyor. Talas’ta yaşayıp doğum ve ikamet belgeleri ile Talas Belediyesi Hayır Çarşısı’na müracaat eden herkes bu hizmetten yararlanabiliyor. Bu kapsamda 2020 yılında toplam 640 aileye hoş geldin bebek seti hediye edilerek mutlulukları paylaşılmış oldu.
Yeni doğan bir bebeğin ihtiyaçlarını gidermek üzere hazırlanan Hoşgeldin Setinde bebeklerin ilk anda giyebileceği 1 hastane çıkış paketi, 1 paket 120’li çocuk bezi, ıslak mendil ve pudra ile bazı ihtiyaç maddeleri yer alıyor.
Öte yandan bebek seti hediye edilen aileler de duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Çok ince bir davranış, mutluluğumuza ortak olan Talas Belediyesi’ne ve başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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