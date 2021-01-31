Kayseri'de mahalleye inen kurtlar, Kangal köpeğini yedi

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Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde mahalleye inen kurt sürüsü, saldırdıkları Kangal köpeğini parçalayıp yedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesine bağlı İğdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye inen kurt sürüsü, Hakkı Efeoğlu'na ait Kangal cinsi köpeğe saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye sadece başı ve iskeleti kaldı. İğdeli Mahallesi sakinlerinden Mahmut Tatar, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğimizi parçaladı. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğe 4 kurt saldırdı" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA

2021-01-31 14:17:20



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