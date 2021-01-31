Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Kasımpaşa´yı 1-0´lık sonuçla mağlup eden sarı kırmızılılar, ara vermeden Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular savunma hücum ve şut çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-31 16:27:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.