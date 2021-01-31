Kevin Luckassen, Kayserispor’da

Hes Kablo Kayserispor, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in ikinci yarısına Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan Hes Kablo Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarıkırmızılılar, forvet mevkiine Maglica'dan sonra Kevin Luckassen'i de dahil etti. Ligin en az gol atan takımları arasında bulunan Kayseri ekibi, 27 yaşındaki Hollandalı forvet futbolcu Kevin Luckassen ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Dan Petrescu'nun istediği oyunculardan birisi olan Kevin Luckassen Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza attı. Bu sezon Romanya 1.Lig takımlarından Viitorul Constanta takımında forma giyen ve 18 maçta 9 gol atan Kevin Luckassen, daha önce de Romanya'nın CSMS Laşi, Hollanda'nın Almere City, Avusturya'nın St.Pölten, Çek Cumhuriyeti'nin Slovan Liberec, İskoçya'nın Ross County takımlarında forma giydi. 159 maça çıkan ve 31 gol atan 182 cm boyundaki Kevin Luckassen 30 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, forvet oyuncusu Kevin Luckassen ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Kevin Luckassen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

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