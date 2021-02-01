Kayserispor'a Hollandalı forvet

Sarı-kırmızılı ekip, Kevin Luckassen'i kadrosuna kattı
KAYSERİ,(DHA)Hes Kablo Kayserispor, 27 yaşındaki Hollandalı golcü Kevin Luckassen ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen´i kadrosuna kattı. Kayseri´ye gelen tecrübeli golcü ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Romanya 1´inci Lig ekiplerinden Viitorul Constanta takımında forma giyen Luckassen, bu sezon görev aldığı 18 maçta 9 gol attı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kevin Luckassen ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Kevin Luckassen´e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-02-01 10:10:02
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