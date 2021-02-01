Kayserispor'a Hollandalı forvet



Sarı-kırmızılı ekip, Kevin Luckassen'i kadrosuna kattı

KAYSERİ,(DHA)Hes Kablo Kayserispor, 27 yaşındaki Hollandalı golcü Kevin Luckassen ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen´i kadrosuna kattı. Kayseri´ye gelen tecrübeli golcü ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Romanya 1´inci Lig ekiplerinden Viitorul Constanta takımında forma giyen Luckassen, bu sezon görev aldığı 18 maçta 9 gol attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kevin Luckassen ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Kevin Luckassen´e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-02-01 10:10:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.