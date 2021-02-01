Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal, beraberindeki yardımcıları ve daire başkanlarıyla birlikte Develi Belediyesini ziyaret ederek yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Develi Kaymakamı Murat Duru ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan’ın da katıldığı ve belediye meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda özellikle Sindelhöyük ve Soysallı mahallelerinde izinsiz açılmış sulama kuyularının değerlendirilmesi yapıldı.

Develi’nin topyekûn kalkınmasında kurumlar arası istişarenin büyük önem arz ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Develimizdeki tarımsal sulama çalışmaları başta olmak üzere önümüzdeki süreçte yapılacak proje ve hizmetleri istişare etmek için bizleri ziyaret eden kıymetli bölge müdürümüz Okan Bal’a ve beraberindeki ekibe çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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