Kayseri’de tarihi eser kaçakçısı 3 şahıs operasyon ile yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, tarihi eser bulundurdukları ve satışa çıkarttıkları yönünde bilgiler alınan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde evde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait 31 adet bronz, 1 adet altın sikke, 1 adet toprak vazo ve 3 adet obje, define arama detektörü ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile değişik çaplarda 60 adet mermi ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, Ü.Y, İ.Y ve A.Y isimli 3 şahıs da gözaltına alınarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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